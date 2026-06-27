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В Румынии спасли трех украинцев, которые нелегально пересекли границу через Карпаты

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Спасатели и пограничники Румынии провели более 14-часовую операцию по спасению трех украинцев в Марамурешских горах. Один из мужчин семь дней находился в горах без еды, а двое других оказались заблокированными из-за крутых обрывов.

В Румынии спасли трех украинцев, которые нелегально пересекли границу через Карпаты

В Румынии спасатели и пограничники провели более 14-часовую операцию по спасению трех граждан Украины, которые нелегально пересекли границу через Мармарошские горы. Один из мужчин семь дней находился в горах без запасов еды, а еще двое оказались заблокированными в районе с крутыми обрывами. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.

Детали

По данным румынского издания, спасательная операция прошла в уезде Марамуреш. Сначала спасатели нашли 31-летнего украинца, который семь дней находился в горах без запасов провизии и был полностью истощен.

Позже были эвакуированы еще двое граждан Украины в возрасте 25 и 32 лет. Из-за сложного рельефа с многочисленными обрывами они больше не могли самостоятельно передвигаться. Их эвакуацию завершили в субботу около 06:30 утра.

Все трое после спасения были переданы компетентным органам Румынии. Их жизни на данный момент ничего не угрожает.

В румынской горноспасательной службе Salvamont подчеркнули, что операция проходила в сложных погодных и горных условиях.

Горы не прощают ошибок. В течение последних 24 часов команды быстрого реагирования Salvamont Maramureș вместе с пограничной полицией снова продемонстрировали преданность делу и профессионализм. После изнурительных миссий, которые длились более 14 часов в тяжелых условиях, они смогли безопасно спасти трех граждан Украины

- отметили в спасательной службе.

В Винницкой области двое братьев на акваскутерах пытались незаконно пересечь границу17.06.26, 16:12 • 3428 просмотров

Андрей Тимощенков

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