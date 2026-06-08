В российском петербурге пожар возле завода "Арсенал", в ангаре с химреагентами, предварительно, произошел взрыв
Киев • УНН
В петербурге произошел взрыв и пожар в ангаре с химикатами на территории завода Арсенал. Предприятие производит артиллерийские боеприпасы.
В российском Петербурге вспыхнул пожар в районе завода "Арсенал" возле Финляндского вокзала, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
По предварительным данным, в ангаре с химическими реагентами произошел взрыв.
По данным Astra, на заводе производят в том числе артиллерийские снаряды.
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