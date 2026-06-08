В российском петербурге пожар возле завода "Арсенал", в ангаре с химреагентами, предварительно, произошел взрыв

В российском Петербурге вспыхнул пожар в районе завода "Арсенал" возле Финляндского вокзала, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

По предварительным данным, в ангаре с химическими реагентами произошел взрыв.

По данным Astra, на заводе производят в том числе артиллерийские снаряды.

Вблизи российского Белгорода, предварительно, взорвался склад боеприпасов: есть пострадавшие и повреждения