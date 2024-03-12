В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом

В российском Белгороде заявили об атаке неизвестных беспилотников - дрон врезался в стену дома в городе, пострадавших пока нет. Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня днем БПЛА врезался в стену одного из магазинов города.

Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждены 4 легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы. - говорится в сообщении.

После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

Дополнение

Несколько ранее гладков заявил, что под обстрел якобы попал и поселок Прилесье краснояружского района. Предварительно без пострадавших, но повреждены несколько домов и линия электропередачи.

Напомним

В ночь на вторник власти сразу семи российских регионов сообщили о атаках дронов. В двух регионах - орловской и нижегородской областях - удары пришлись на нефтяной завод и нефтебазу.