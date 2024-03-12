В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  5176 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  27922 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  121829 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  113736 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114007 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105233 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189014 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177752 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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8 марта 2024, 11:48  •  250927 просмотра

В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом

Власти российского Белгорода заявили об атаке беспилотников - предварительно без пострадавших, неизвестный дрон врезался в стену магазина в городе. Повреждены машины и окружающие здания.

Война •   •  12224 просмотра
В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом

Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

Министры финансов ЕС единогласно поддержали кандидатуру Кристалины Георгиевой на второй пятилетний срок на посту главы Международного валютного фонда.

Новости Мира •   •  12524 просмотра
Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в 2022-2023 годах провела более 180 дней в зарубежных поездках, но на сайте ФГВФЛ за этот период сообщалось только о трех международных мероприятиях с ее участием.

Общество •   •  14552 просмотра
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland

Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland.

спорт •   •  11397 просмотра
Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины отбили 44 российские атаки, уничтожили 38 единиц российской военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и 5 складов с боеприпасами.

Война •   •  15036 просмотра
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

Военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся в небе и упал недалеко от аэродрома в ивановской области россии. Очевидцы сняли на видео, как горящий самолет падает в лесной массив.

Новости Мира •   •  12346 просмотра
российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов

Приоритетными целями россии в Украине являются президент Владимир Зеленский и руководители украинских спецслужб: на главу военной разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 серьезных покушений, в результате которых погибли украинские разведчики.

Война •   •  13582 просмотра
российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов

После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

БПЛА атаковали нефтебазу в орле, россия, повредив резервуар с бензином объемом 2000 кубометров и вызвав утечку нефтепродуктов.

Война •   •  15624 просмотра
После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Городскому голове Тульчина грозит до 6 лет заключения за земельные махинации на сумму $3 млн, связанные с незаконной передачей в аренду сахарному заводу коммунальной земли.

политика •   •  15682 просмотра
За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

Российские войска в очередной раз за день обстреляли Херсон, ранив 42-летнего мужчину.

Война •   •  15716 просмотра
Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый