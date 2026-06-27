В России арестовали экс-военного, который угрожал путину, что армия "развернет оружие на кремль"

Бывший российский военный Александр Лунин был арестован на 11 суток после его публичного обращения к Владимиру Путину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на связанный с Луниным Telegram-канал "#мояжизня".

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Я администратор этого Telegram-канала. Также я являюсь хорошим знакомым семьи Александра Лунина. Сегодня мне позвонила жена Александра и сообщила, как на самом деле обстоит ситуация: Александр жив и здоров. Его привлекли к административной ответственности и арестовали на 11 суток. Если появятся какие-либо новости, я обязательно сообщу вам. Если у кого-то есть вопросы - пишите - говорится в сообщении, опубликованном в ТГ-канале.

Накануне стало известно, что российские силовики провели обыск в доме Лунина и изъяли компьютерную технику, носители информации и другие вещи.

25 июня бывший военный опубликовал видеообращение к Путину, в котором требовал личной встречи, чтобы, по его словам, рассказать "всю правду" о ситуации в России.

Бывший военный РФ заявил, что армия может "развернуть оружие против кремля", и потребовал встречи с путиным

В своем обращении Лунин также заявил, что в случае отказа от встречи "армия развернет свое оружие против Кремля". После этого суд назначил ему 11 суток административного ареста.

В России полиция провела обыск у военного, который записал обращение к Путину