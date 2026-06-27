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В России полиция провела обыск у военного, который записал обращение к Путину

Киев • УНН

 • 11233 просмотра

Российские силовики провели обыск в доме военнослужащего Александра Лунина, который записал видеообращение к Путину. Правоохранители изъяли флеш-накопители, компьютеры и диски.

В России полиция провела обыск у военного, который записал обращение к Путину

Российские силовики провели обыск в доме военнослужащего Александра Лунина, который ранее записал видеообращение к Владимиру Путину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.

Детали

По словам жены военного Татьяны Луниной, правоохранители пришли к их дому в селе Лизиновка Воронежской области ночью. Во время обыска они изъяли флеш-накопители, компьютеры, ноутбуки, диски и другие вещи.

Женщина сообщила, что на момент обыска ее мужа дома не было — накануне он отправился в Москву. Сначала она заявила, что не может связаться с ним, и предположила, что его могли задержать или он находится в пути без связи.

Позже Татьяна Лунина удалила видеообращение из TikTok и написала в соцсети "ВКонтакте", что ее муж жив и здоров, а также попросила пока не публиковать никакой информации о нем.

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Степан Гафтко

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