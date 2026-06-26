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В Кремле отреагировали на угрозы экс-военного рф устроить мятеж против путина

Киев • УНН

 • 3440 просмотра

Песков заявил, что не ознакомился с видеообращением ветерана лунина, который угрожал военным мятежом. Позже лунин сообщил, что его пригласил в москву прокремлевский активист бородин.

В Кремле отреагировали на угрозы экс-военного рф устроить мятеж против путина

В Кремле еще не изучили содержание опубликованного накануне видеообращения ветерана "СВО" Александра Лунина к владимиру путину, в котором тот предупреждает о возможности военного мятежа, заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Нам сказали, что есть такое обращение, но пока еще не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то довольно странные формулировки, нужно сначала ознакомиться", — сказал представитель Кремля журналистам.

Позже стало известно, что Лунин встретится с прокремлевским доносчиком

По словам бывшего участника войны в Украине Александра Лунина (Пустовалова), его пригласили в Москву.

"На меня вышел Виталий Бородин. Пригласили меня в Москву, чтобы озвучить свои проблемы, все те моменты, которые накопились. Сейчас ищу машину и выезжаем", — сообщил Лунин в новом видеоролике.

СМИ предполагают, что речь идет о прокремлевском активисте Виталии Бородине, который возглавляет так называемый "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией". Эта организация, как и сам Бородин, официально никак не аффилирована с Кремлем, однако известна составлением доносов на различных общественных и культурных деятелей.

Дополнение

25 июня 39-летний участник войны против Украины Александр Лунин опубликовал в соцсети обращение к Путину, в котором жаловался на жестокое обращение командиров с военнослужащими и вымогательство денег, настаивал на личной встрече с президентом в эфире государственного ТВ и заявлял, что армия "развернет оружие против Кремля" в случае игнорирования жалоб. Автор видео, который до 2023 года носил фамилию Пустовалов, ранее служил стрелком, а затем командиром отделения разведки в добровольческом батальоне имени Судоплатова.

Ольга Розгон

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