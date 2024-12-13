В рф заблокировали Viber: почему

Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Viber на территории рф, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Российское ведомство обосновало это "нарушением требований законодательства рф к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

Добавим

Мессенджер Viber принадлежит японской компании Rakuten. По данным Mediascope, в среднем в месяц им пользуются 26% населения россии.