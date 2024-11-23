В рф за "пропаганду" чайлдфри ввели миллионные штрафы
Киев • УНН
В россии ввели штрафы за пропаганду идеологии отказа от деторождения. Физлица будут платить до 400 тыс. рублей, юрлица - до 5 млн рублей.
Россиян будут штрафовать на сумму до 5 млн рублей за пропаганду идеологии отказа от деторождения - чайлдфри. Соответствующий закон подписал российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
По данным росСМИ, наказание за нарушение закона предусматривает штраф в сумме до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч - должностных лиц, юрлицам будет грозить штраф в сумме до пяти миллионов рублей.