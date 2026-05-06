В рф снова пригрозили ударами по "центрам принятия решений" и призывают эвакуировать иностранных дипломатов из Киева

В рф снова принялись угрожать ударами по "центрам принятия решений", если Киев "реализует преступные замыслы в дни празднования победы". Об этом заявила спикер мид рф мария захарова и посоветовала зарубежным странам заблаговременно эвакуировать своих дипломатов из Киева, передает УНН.

захарова подчеркнула, что предупреждение минобороны рф об ударах по столице Украины было сделано якобы в ответ на заявления Президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, мид рф "указывает на неотвратимость нанесения вс рф ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов режима".

"Если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования Великой Победы, удар будет нанесен в том числе по центрам принятия решений", - заявила захарова.

Кроме того, спикер мид рф цинично призвала власти зарубежных стран "обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов".

захарова также подчеркнула, что в ЕС жестоко ошибаются, если думают, что им удастся замолчать "прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по москве".

В минобороны рф заявили, что 8 и 9 мая будет объявлено перемирие по случаю "дня победы" и сразу же перешли к угрозам ударить по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование".