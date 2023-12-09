В результате российского обстрела в Запорожье погибла женщина; начато уголовное расследование
Киев • УНН
Во время российского обстрела Степногорска в Запорожской области погибла женщина, что стало поводом для уголовного расследования военных преступлений и умышленного убийства.
Оккупанты продолжают нарушать законы и обычаи ведения войны. Таким образом в результате вчерашнего обстрела поселка Степногорск в Запорожье погибла местная жительница. Об этом и о начале расследования по данному факту сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Васильевской окружной прокуратуры Запорожской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
По данным следствия вчера из-за того, что россияне обстреляли Степногорск в Запорожье погибла 56-летняя местная жительница. Разрушено админздание и другие объекты инфраструктуры населенного пункта.
Напомним
Россияне также 8 декабря обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине. Чрезвычайники спасли из-под завалов 86-летнюю женщину, в дом которой прилетел снаряд.
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В результате российского обстрела в Запорожье погибла женщина; начато уголовное расследование
Во время российского обстрела Степногорска в Запорожской области погибла женщина, что стало поводом для уголовного расследования военных преступлений и умышленного убийства.
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