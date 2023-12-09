В результате российского обстрела в Запорожье погибла женщина; начато уголовное расследование

Оккупанты продолжают нарушать законы и обычаи ведения войны. Таким образом в результате вчерашнего обстрела поселка Степногорск в Запорожье погибла местная жительница. Об этом и о начале расследования по данному факту сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Васильевской окружной прокуратуры Запорожской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия вчера из-за того, что россияне обстреляли Степногорск в Запорожье погибла 56-летняя местная жительница. Разрушено админздание и другие объекты инфраструктуры населенного пункта.

Напомним

Россияне также 8 декабря обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине. Чрезвычайники спасли из-под завалов 86-летнюю женщину, в дом которой прилетел снаряд.

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