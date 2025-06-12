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В Польше задержали 19-летнего парня по подозрению в планировании теракта

Киев • УНН

 • 864 просмотра

В Польше задержали 19-летнего парня по подозрению в планировании теракта. Он вместе с двумя другими лицами собирал информацию об оружии и взрывчатке.

В Польше задержали 19-летнего парня по подозрению в планировании теракта

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали в Ольштыне 19-летнего парня, подозреваемого в планировании террористического акта. Об этом сообщает спикер МВД Польши Яцек Добжинский в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это уже третий человек, которому предъявлено обвинение в рамках расследования, которое проводит районная прокуратура в Ольштыне. Ранее по этому делу правоохранители задержали двух его ровесников.

Следователи выяснили, что все подозреваемые собирали в Интернете информацию об использовании огнестрельного оружия, стрелковых позиций и ведении боевых действий как на открытой местности, так и в закрытых помещениях. В учебных целях они посещали стрельбища, а также проводили тренировки военно-тактического характера. Установлено, что мужчины накапливали вещества с пиротехническими свойствами и инструкции по созданию взрывных устройств

Подозреваемые черпали вдохновение, в частности, из деятельности массовых убийц, таких как Андерс Брейвик, Брентон Таррант и Тимоти Маквей. Они увлекались их идеологией, анализировали методы совершения ими нападений и допущенные ими ошибки. Загружаемые ими материалы влияли на формирование крайне радикальных моральных взглядов

- говорится в сообщении.

Сейчас всем троим предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Польши, предусматривающим ответственность за подготовку теракта. Двое подозреваемых находятся под стражей, а к третьему применена иная мера пресечения.

Напомним

Польские правоохранители задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу рф. Он собирал информацию о критически важных объектах обороны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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