В Польше задержали 19-летнего парня по подозрению в планировании теракта
Киев • УНН
В Польше задержали 19-летнего парня по подозрению в планировании теракта. Он вместе с двумя другими лицами собирал информацию об оружии и взрывчатке.
Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали в Ольштыне 19-летнего парня, подозреваемого в планировании террористического акта. Об этом сообщает спикер МВД Польши Яцек Добжинский в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что это уже третий человек, которому предъявлено обвинение в рамках расследования, которое проводит районная прокуратура в Ольштыне. Ранее по этому делу правоохранители задержали двух его ровесников.
Следователи выяснили, что все подозреваемые собирали в Интернете информацию об использовании огнестрельного оружия, стрелковых позиций и ведении боевых действий как на открытой местности, так и в закрытых помещениях. В учебных целях они посещали стрельбища, а также проводили тренировки военно-тактического характера. Установлено, что мужчины накапливали вещества с пиротехническими свойствами и инструкции по созданию взрывных устройств
Подозреваемые черпали вдохновение, в частности, из деятельности массовых убийц, таких как Андерс Брейвик, Брентон Таррант и Тимоти Маквей. Они увлекались их идеологией, анализировали методы совершения ими нападений и допущенные ими ошибки. Загружаемые ими материалы влияли на формирование крайне радикальных моральных взглядов
Сейчас всем троим предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Польши, предусматривающим ответственность за подготовку теракта. Двое подозреваемых находятся под стражей, а к третьему применена иная мера пресечения.
Напомним
Польские правоохранители задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу рф. Он собирал информацию о критически важных объектах обороны.