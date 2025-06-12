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У Польщі затримали 19-річного хлопця за підозрою у плануванні теракту

Київ • УНН

 • 964 перегляди

У Польщі затримали 19-річного хлопця за підозрою у плануванні теракту. Він разом з двома іншими особами збирав інформацію про зброю та вибухівку.

У Польщі затримали 19-річного хлопця за підозрою у плануванні теракту

Співробітники Агенції внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримала в Ольштині 19-річного хлопця, який підозрюється у плануванні терористичного акту. Про це повідомляє речник МВС Польщі Яцек Добжинський у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це вже третя особа, якій висунуто обвинувачення в рамках розслідування, яке проводить районна прокуратура в Ольштині. Раніше у цій справі правоохоронці затримали двох його ровесників.

Слідчі з’ясували, що всі підозрювані збирали в Інтернеті інформацію щодо використання вогнепальної зброї, стрілецьких позицій та ведення бойових дій як на відкритій місцевості, так і в закритих приміщеннях. У навчальних цілях вони відвідували стрільбища, а також проводили тренування військово-тактичного характеру. Встановлено, що чоловіки накопичували речовини з піротехнічними властивостями та інструкції зі створення вибухових пристроїв

Підозрювані черпали натхнення, зокрема, з діяльності масових убивць, таких як Андерс Брейвік, Брентон Таррант і Тімоті Маквей. Вони захоплювались їхньою ідеологією, аналізували методи здійснення ними нападів та допущені ними помилки. Завантажувані ними матеріали впливали на формування вкрай радикальних моральних поглядів

- йдеться у повідомленні.

Наразі усім трьом висунуто обвинувачення за статтями Кримінального кодексу Польщі, що передбачають відповідальність за підготовку теракту. Двоє підозрюваних перебувають під вартою, а до третього застосовано інший запобіжний захід.

Нагадаємо

Польські правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь рф. Він збирав інформацію про критично важливі об'єкти оборони.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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