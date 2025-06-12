У Польщі затримали 19-річного хлопця за підозрою у плануванні теракту
Київ • УНН
У Польщі затримали 19-річного хлопця за підозрою у плануванні теракту. Він разом з двома іншими особами збирав інформацію про зброю та вибухівку.
Співробітники Агенції внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримала в Ольштині 19-річного хлопця, який підозрюється у плануванні терористичного акту. Про це повідомляє речник МВС Польщі Яцек Добжинський у соцмережі Х, пише УНН.
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Зазначається, що це вже третя особа, якій висунуто обвинувачення в рамках розслідування, яке проводить районна прокуратура в Ольштині. Раніше у цій справі правоохоронці затримали двох його ровесників.
Слідчі з’ясували, що всі підозрювані збирали в Інтернеті інформацію щодо використання вогнепальної зброї, стрілецьких позицій та ведення бойових дій як на відкритій місцевості, так і в закритих приміщеннях. У навчальних цілях вони відвідували стрільбища, а також проводили тренування військово-тактичного характеру. Встановлено, що чоловіки накопичували речовини з піротехнічними властивостями та інструкції зі створення вибухових пристроїв
Підозрювані черпали натхнення, зокрема, з діяльності масових убивць, таких як Андерс Брейвік, Брентон Таррант і Тімоті Маквей. Вони захоплювались їхньою ідеологією, аналізували методи здійснення ними нападів та допущені ними помилки. Завантажувані ними матеріали впливали на формування вкрай радикальних моральних поглядів
Наразі усім трьом висунуто обвинувачення за статтями Кримінального кодексу Польщі, що передбачають відповідальність за підготовку теракту. Двоє підозрюваних перебувають під вартою, а до третього застосовано інший запобіжний захід.
Нагадаємо
Польські правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь рф. Він збирав інформацію про критично важливі об'єкти оборони.