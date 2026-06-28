В Польше хотят создать постоянную военную базу США – переговоры уже перешли на новый этап
Киев • УНН
Переговоры о создании постоянной военной базы США в Польше перешли на новый этап после положительной реакции Пентагона. Около 60% поляков поддерживают эту инициативу.
Переговоры о создании постоянной базы американских войск в Польше перешли на новый этап после положительной реакции Пентагона на соответствующее предложение Варшавы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в соцсети X.
Детали
По словам главы польского Минобороны, в настоящее время в Пентагоне проходит пересмотр размещения американских сил, который станет основой для дальнейших решений. Он также отметил, что около 60% поляков поддерживают создание постоянной военной базы США на территории страны.
После положительного ответа секретаря обороны США на мое предложение мы находимся на следующем этапе переговоров. В Пентагоне продолжается пересмотр сил, который станет основой для дальнейших решений
Министр подчеркнул, что увеличение американского военного присутствия будет означать усиление сдерживания и повышение безопасности Польши.
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