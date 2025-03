В Пекине прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр

Детали

В Украины только одна медаль -серебряная. Ее завоевал Александр Абраменко в лыжной акробатике. Таким образом, у нашей страны четвертое место с конца.

В первой тройке Норвегия (37 медалей), Германия (27 медалей) и Китай (15 медалей). В первой десятке также США, Швеция, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Россия и Франция.

Флаг Украины на закрытии несла знаменитая биатлонистка Елена Подгрушная (Билосюк).

На зимней Олимпиаде Украину представили 45 спортсменов, выступивших в 12 дисциплинах.

Всего на Играх было представлено 15 видов спорта, в которых разыграно 109 комплектов наград.

