В Пекине прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В ходе церемонии состоялся парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих зимних Олимпийских игр, которые в 2026 году примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо. Огонь пекинской Олимпиады был потушен, информирует УНН.
Детали
В Украины только одна медаль -серебряная. Ее завоевал Александр Абраменко в лыжной акробатике. Таким образом, у нашей страны четвертое место с конца.
В первой тройке Норвегия (37 медалей), Германия (27 медалей) и Китай (15 медалей). В первой десятке также США, Швеция, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Россия и Франция.
Флаг Украины на закрытии несла знаменитая биатлонистка Елена Подгрушная (Билосюк).
На зимней Олимпиаде Украину представили 45 спортсменов, выступивших в 12 дисциплинах.
Всего на Играх было представлено 15 видов спорта, в которых разыграно 109 комплектов наград.
The stars of the show
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