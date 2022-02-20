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15 марта, 19:03 • 100025 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128437 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115840 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110030 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100770 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97371 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84994 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Пекине прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр

В Пекине прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. В ходе церемонии состоялся парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих зимних Олимпийских игр, которые в 2026 году примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо. Огонь пекинской Олимпиады был потушен, информирует УНН.

Детали

В Украины только одна медаль  -серебряная. Ее завоевал Александр Абраменко в лыжной акробатике. Таким образом, у нашей страны четвертое место с конца.

В первой тройке Норвегия (37 медалей), Германия (27 медалей) и Китай (15 медалей). В первой десятке также США, Швеция, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Россия и Франция.

Флаг Украины на закрытии несла знаменитая биатлонистка Елена Подгрушная (Билосюк).

На зимней Олимпиаде Украину представили 45 спортсменов, выступивших в 12 дисциплинах.

Всего на Играх было представлено 15 видов спорта, в которых разыграно 109 комплектов наград.

The stars of the show

A community like no other celebrating each other and everything you have achieved, together

Faster. Higher. Stronger. Together#Beijing2022#StrongerTogether#Athlete365pic.twitter.com/rqmodAkQHv

— Athlete365 (@Athlete365)February 20, 2022

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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