В Пекіні пройшла церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор

Деталі

В України лише одна медаль – срібна. Її завоював Олександр Абраменко у лижній акробатиці. Таким чином, у нашої країни четверте місце з кінця.

У першій трійці Норвегія (37 медалей), Німеччина (27 медалей) та Китай (15 медалей). У першій десятці також США, Швеція, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Росія та Франція.

Прапор України на закритті несла знаменита біатлоністка Олена Підгрушна (Білосюк).

На зимовій Олімпіаді Україну представили 45 спортсменів, які виступили у 12 дисциплінах.

Загалом на Іграх було представлено 15 видів спорту, у яких розіграно 109 комплектів нагород.

The stars of the show



A community like no other celebrating each other and everything you have achieved, together



Faster. Higher. Stronger. Together#Beijing2022 #StrongerTogether #Athlete365 pic.twitter.com/rqmodAkQHv

— Athlete365 (@Athlete365) February 20, 2022