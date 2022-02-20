В Пекіні пройшла церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У ході церемонії відбувся парад спортсменів та передача олімпійського прапора господарям наступних зимових Олімпійських ігор, які у 2026 році приймуть італійські Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Вогонь пекінської Олімпіади було погашено, інформує УНН.
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В України лише одна медаль – срібна. Її завоював Олександр Абраменко у лижній акробатиці. Таким чином, у нашої країни четверте місце з кінця.
У першій трійці Норвегія (37 медалей), Німеччина (27 медалей) та Китай (15 медалей). У першій десятці також США, Швеція, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Росія та Франція.
Прапор України на закритті несла знаменита біатлоністка Олена Підгрушна (Білосюк).
На зимовій Олімпіаді Україну представили 45 спортсменів, які виступили у 12 дисциплінах.
Загалом на Іграх було представлено 15 видів спорту, у яких розіграно 109 комплектів нагород.
The stars of the show
A community like no other celebrating each other and everything you have achieved, together
Faster. Higher. Stronger. Together#Beijing2022 #StrongerTogether #Athlete365 pic.twitter.com/rqmodAkQHv