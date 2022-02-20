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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 21073 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Пекіні пройшла церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор

В Пекіні пройшла церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 159716 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У ході церемонії відбувся парад спортсменів та передача олімпійського прапора господарям наступних зимових Олімпійських ігор, які у 2026 році приймуть італійські Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Вогонь пекінської Олімпіади було погашено, інформує УНН.

Деталі

В України лише одна медаль – срібна. Її завоював Олександр Абраменко у лижній акробатиці. Таким чином, у нашої країни четверте місце з кінця.

У першій трійці Норвегія (37 медалей), Німеччина (27 медалей) та Китай (15 медалей). У першій десятці також США, Швеція, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Росія та Франція.

Прапор України на закритті несла знаменита біатлоністка Олена Підгрушна (Білосюк).

На зимовій Олімпіаді Україну представили 45 спортсменів, які виступили у 12 дисциплінах.

Загалом на Іграх було представлено 15 видів спорту, у яких розіграно 109 комплектів нагород.

The stars of the show

A community like no other celebrating each other and everything you have achieved, together

Faster. Higher. Stronger. Together#Beijing2022 #StrongerTogether #Athlete365 pic.twitter.com/rqmodAkQHv

— Athlete365 (@Athlete365) February 20, 2022

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