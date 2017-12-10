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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10928 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24598 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100895 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110447 просмотра

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10 марта, 15:15 • 131001 просмотра

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10 марта, 11:47 • 106626 просмотра

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В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

Киев  •  УНН

 • 11928 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год началась в Осло. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре, присудив Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) премию за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров. Организация ICAN основана в 2007 году, объединяет 460 общественных организаций в более чем 100 странах мира. Штаб-квартира находится в Женеве.

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Вначале лауреата года представит председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен. Далее последует небольшая концертная программа, непосредственное вручение диплома и медали лауреата. От имени ICAN награду получат ее исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Терлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и активный участник кампании по запрещению ядерного оружия.

На пресс-конференции, прошедшей в Осло в субботу, Беатрис Фин сказала, что вся призовая сумма будет потрачена на работу организации, которая намерена продолжать добиваться подписания Конвенции ООН по запрещению ядерного оружия всеми странами без исключения. Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составила в 2017 году 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

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Завершит церемонию традиционная лекция обладателя награды. В этом году ее прочтут оба представителя ICAN – Фин и Терлоу.

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