В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре, присудив Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) премию за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров. Организация ICAN основана в 2007 году, объединяет 460 общественных организаций в более чем 100 странах мира. Штаб-квартира находится в Женеве.

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Вначале лауреата года представит председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен. Далее последует небольшая концертная программа, непосредственное вручение диплома и медали лауреата. От имени ICAN награду получат ее исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Терлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и активный участник кампании по запрещению ядерного оружия.

На пресс-конференции, прошедшей в Осло в субботу, Беатрис Фин сказала, что вся призовая сумма будет потрачена на работу организации, которая намерена продолжать добиваться подписания Конвенции ООН по запрещению ядерного оружия всеми странами без исключения. Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составила в 2017 году 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

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Завершит церемонию традиционная лекция обладателя награды. В этом году ее прочтут оба представителя ICAN – Фин и Терлоу.