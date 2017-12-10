В Осло розпочалася церемонія вручення Нобелівської премії миру

Ім'я володаря нагороди цього року Норвезький нобелівський комітет представив в жовтні, присудивши Міжнародній кампанії по забороні ядерної зброї (ICAN) премію за новаторські зусилля по досягненню заборони на застосування ядерної зброї на основі договорів. Організація ICAN заснована в 2007 році, об'єднує 460 громадських організацій у більш ніж 100 країнах світу. Штаб-квартира знаходиться в Женеві.

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Спочатку лауреата року представить голова Норвезького нобелівського комітету Берит Реісс-Андерсен. Далі піде невелика концертна програма, безпосереднє вручення диплома і медалі лауреата. Від імені ICAN нагороду отримають її виконавчий директор Беатріс Фін і Сецуко Терлоу, яка пережила атомне бомбардування Хіросіми в 1945 році і активний учасник кампанії по забороні ядерної зброї.

На прес-конференції, що пройшла в Осло в суботу, Беатріс Фін сказала, що вся призова сума буде витрачена на роботу організації, яка має намір продовжувати домагатися підписання Конвенції ООН щодо заборони ядерної зброї всіма країнами без винятку. Сума Нобелівської премії в кожній з номінацій склала в 2017 році 9 мільйонів шведських крон (один мільйон доларів США).

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Завершить церемонію традиційна лекція володаря нагороди. Цього року її прочитають обидва представники ICAN - Фін і Терлоу.