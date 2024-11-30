В оккупированном Мариуполе десятков "отстроенных" квартир отдали мигрантам из Средней Азии-ЦНС
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе десятки отремонтированных квартир отдали мигрантам-строителям из-за нехватки средств на зарплаты. В городе работает около 30 тысяч мигрантов, а местные жители остаются без жилья.
В качестве оплаты за труд, приезжих заробитчан заселяют в квартиры в построенных или отремонтированных домах оккупированного Мариуполя. Передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления и Мариупольский городской совет.
В Мариуполе отдают отремонтированные квартиры мигрантам, поскольку средств на "восстановление" Мариуполя уже почти нет, - приезжие строители перестали получать заработную плату, утверждает ТГ-канал городского совета Мариуполя со ссылкой на ЦНС.
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"Во временно оккупированном Мариуполе несколько десятков "отстроенных" квартир отдали заробитчанам из Средней Азии. А владельцы разрушенных домов уже третью зиму остаются без крыши над головой", - отмечают в ЦНС.
По оценкам оккупационных властей Мариуполя, в городе работает почти 30 тысяч мигрантов. Из-за невыплаты им зарплаты, ремонты домов мариупольцев "заморожены".
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