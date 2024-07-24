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Эксперт рассказал о подводных камнях установки солнечных панелей на фасадах и балконах многоэтажек
Минэнерго пока не планирует нового поднятия тарифов на электроэнергию
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В Броварах капитально ремонтируют теплотрассы - мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, где сейчас ведутся работы
Парламент поддержал продление всеобщей мобилизации на 90 дней
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Обычному украинцу сложнее защитить свою честь и достоинство, чем чиновнику - судья в отставке
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Дополнительные расходы, которые лучше направить на ВСУ - преподаватель ВУЗа против переименования Броваров в Бровари
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Численность налоговиков нужно сократить на 80%, это бы сэкономило миллиарды для армии - соучредитель СУП
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Доверие украинцев к банковскому сектору последние годы растет - АУБ
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НБУ стоит смягчить запрет на реструктуризацию валютных кредитов, полученных бизнесом - глава Комитета экономистов Украины
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