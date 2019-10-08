В Одесской школе ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Аноним заявил о заминировании школы в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
"Анонимное сообщение о заминировании здания Одесской общеобразовательной школы, на улице Пироговской, поступило в полицию сегодня в 11:00", - говорится в сообщении.
На указанный объект направлено специалистов взрывотехнического Управления, кинологов, следственно-оперативную группу и сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, мужчина угрожал взорвать дом в Павлограде Днепропетровской области.