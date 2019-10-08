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В Одеській школі шукають вибухівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Анонім заявив про замінування школи в Одесі. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУНП в Одеській області.

В Одеській школі шукають вибухівку

"Анонімне повідомлення про замінування будівлі Одеської загальноосвітньої школи, що на вулиці Пироговській, надійшло до поліції сьогодні об 11 годині", - сказано у повідомленні.

На вказаний об’єкт скеровано спеціалістів Вибухотехнічного Управління, кінологів, слідчо-оперативну групу та працівників державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, чоловік погрожував підірвати будинок у Павлограді Дніпропетровської області.

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