В Одеській школі шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Анонім заявив про замінування школи в Одесі. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУНП в Одеській області.
"Анонімне повідомлення про замінування будівлі Одеської загальноосвітньої школи, що на вулиці Пироговській, надійшло до поліції сьогодні об 11 годині", - сказано у повідомленні.
На вказаний об’єкт скеровано спеціалістів Вибухотехнічного Управління, кінологів, слідчо-оперативну групу та працівників державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, чоловік погрожував підірвати будинок у Павлограді Дніпропетровської області.