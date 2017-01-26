В Одессе застрелился злоумышленник, который ранил пенсионера
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 января. УНН. Мужчина, устроивший стрельбу на Киевском рынке в Одессе, сегодня ночью застрелился. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Человек на мопеде сделал четыре выстрела в упор из огнестрельного оружия предварительно 9-го калибра в пенсионера и быстро исчез с территории рынка в направлении улицы Глушко.
Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции, которая тщательно изучила все обстоятельства случившегося.
В городе был введен оперативный план "Сирена", приняты необходимые меры для розыска и задержания злоумышленника. На поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Кольцо вокруг него сжималось, полицейские сделали все возможное, чтобы заблокировать преследуемого с целью исключить малейшую возможность причинения вреда окружающим.
Когда окружен со всех сторон злоумышленник понял, что убежать не удастся, он застрелился. Расследование продолжается, устанавливается личность злоумышленника и реальный мотив того, что произошло.
Во время спецоперации никто из полицейских не пострадал.