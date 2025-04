В ОБСЕ призвали прекратить насилие в парламенте Македонии

"Мы осуждаем инциденты в Скопье. Необходимо немедленно прекратить насилие. Нужно восстановить спокойствие и порядок ", - говорится в тексте сообщения.

Как сообщал УНН, демонстранты антиправительственной акции протеста в Македонии захватили канцелярии президента страны и пытались взять штурмом министерство юстиции. После чего на улицах столицы страны - Скопье начались стычки с правоохранителями.

Напомним, что конфликт начался после того, как президент Македонии Георге Иванов простил премьер-министра Николу Груевски и руководство спецслужб, причастных к прослушиванию частных телефонных разговоров 20000 граждан Македонии.

We condemn the incidents in #Skopje . Violence must stop immediately. Need to restore calm and order

- Austria»OSCEChair17 (@AUT_OSCE) 27 апреля 2017 г.