В ОБСЄ закликали припинити насильство в парламенті Македонії

“Ми засуджуємо інциденти в Скоп’є. Необхідно негайно припинити насильство. Потрібно відновити спокій і порядок,” — йдеться в тексті повідомлення.

Як повідомляв УНН, демонстранти антиурядової акції протесту в Македонії захопили канцелярії президента країни та намагались взяти штурмом міністерство юстиції. Після чого на вулицях столиці країни — Скоп’є почались сутички з правоохоронцями.

Нагадаємо, що конфлікт розпочався після того, як президент Македонії Георге Іванов пробачив прем’єр-міністра Ніколу Груєвскі та керівництво спецслужб, які були причетні до прослуховування приватних телефонних розмов 20 тисяч громадян Македонії.

We condemn the incidents in #Skopje. Violence must stop immediately. Need to restore calm and order

— Austria≫OSCEChair17 (@AUT_OSCE) 27 апреля 2017 г.