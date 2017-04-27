В ОБСЄ закликали припинити насильство в парламенті Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Австрійське головування в ОБСЄ закликало припинити безлади і насильство в македонському парламенті в Скоп’є, передає УНН з посиланням на Тwitter.
“Ми засуджуємо інциденти в Скоп’є. Необхідно негайно припинити насильство. Потрібно відновити спокій і порядок,” — йдеться в тексті повідомлення.
Як повідомляв УНН, демонстранти антиурядової акції протесту в Македонії захопили канцелярії президента країни та намагались взяти штурмом міністерство юстиції. Після чого на вулицях столиці країни — Скоп’є почались сутички з правоохоронцями.
Нагадаємо, що конфлікт розпочався після того, як президент Македонії Георге Іванов пробачив прем’єр-міністра Ніколу Груєвскі та керівництво спецслужб, які були причетні до прослуховування приватних телефонних розмов 20 тисяч громадян Македонії.
We condemn the incidents in #Skopje. Violence must stop immediately. Need to restore calm and order— Austria≫OSCEChair17 (@AUT_OSCE) 27 апреля 2017 г.