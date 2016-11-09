В ОБСЕ отметили ощутимое улучшение климата в переговорах по гуманитарным вопросам по Донбассу

"Рад констатировать ощутимое улучшение климата по обсуждению всех гуманитарных вопросов. Поэтому надеюсь на прогресс в этой сфере в ближайшее время", - сказал М.Сайдик.

Дальнейшее улучшение условий безопасности, в том числе соблюдение режима прекращения огня, способствовало бы этому, добавил он. По словам М.Сайдика, гуманитарные вопросы на этот раз обсуждались в течение двух дней - 8 и 9 ноября. Затрагивались, в частности, вопросы помощи социально уязвимым группам лиц. Большое внимание уделялось улучшению работы пунктов пропуска на линии соприкосновения. Обсуждался также открытие нового пункта пропуска. Подробно рассматривалось ускорение процесса освобождения лиц, удерживающихся в связи с конфликтом.

Напомним, 9 ноября руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан в Минске сообщил, что СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть.