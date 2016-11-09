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В ОБСЕ отметили ощутимое улучшение климата в переговорах по гуманитарным вопросам по Донбассу

В ОБСЕ отметили ощутимое улучшение климата в переговорах по гуманитарным вопросам по Донбассу

Киев • УНН

 • 8447 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик констатировал ощутимое улучшение климата в переговорах по всем гуманитарным вопросам. Об этом он сегодня заявил журналистам, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Рад констатировать ощутимое улучшение климата по обсуждению всех гуманитарных вопросов. Поэтому надеюсь на прогресс в этой сфере в ближайшее время", - сказал М.Сайдик.

Дальнейшее улучшение условий безопасности, в том числе соблюдение режима прекращения огня, способствовало бы этому, добавил он. По словам М.Сайдика, гуманитарные вопросы на этот раз обсуждались в течение двух дней - 8 и 9 ноября. Затрагивались, в частности, вопросы помощи социально уязвимым группам лиц. Большое внимание уделялось улучшению работы пунктов пропуска на линии соприкосновения. Обсуждался также открытие нового пункта пропуска. Подробно рассматривалось ускорение процесса освобождения лиц, удерживающихся в связи с конфликтом.

Напомним, 9 ноября руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан в Минске сообщил, что СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть.

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