В ОБСЄ відзначили відчутне поліпшення клімату в переговорах з гуманітарних питань щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік констатував відчутне поліпшення клімату в переговорах з всіх гуманітарних питань. Про це він сьогодні заявив журналістам, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.
"Радий констатувати відчутне поліпшення клімату з обговорення всіх гуманітарних питань. Тому сподіваюся на прогрес в цій сфері найближчим часом", - сказав М.Сайдік.
Подальше поліпшення умов безпеки, в тому числі повне дотримання режиму припинення вогню, сприяло б цьому, додав він. За словами М.Сайдіка, гуманітарні питання на цей раз обговорювалися протягом двох днів - 8 і 9 листопада. Порушувалися, зокрема, питання допомоги соціально вразливим групам осіб. Велика увага приділялася поліпшенню роботи пунктів пропуску на лінії зіткнення. Обговорювалося також відкриття нового пункту пропуску. Детально розглядалося прискорення процесу звільнення осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом.
Нагадаємо, 9 листопада керівник СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан у Мінську повідомив, що СММ ОБСЄ фіксує різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі - більш ніж на третину.