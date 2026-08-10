В Николаевской области перевернулся автомобиль с детьми и подростками, 6 пострадавших

В результате опрокидывания автомобиля на Николаевщине на полевой дороге пострадали водитель и пятеро пассажиров, среди них — несовершеннолетние, сообщили в ГУНП области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 9 августа, около 19:55 на полевой дороге между селами Покровское и Красная Долина Широковской громады.

"Управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, 25-летний мужчина допустил опрокидывание автомобиля. В результате водителя и пятерых пассажиров в возрасте 6, 13, 15, 17 и 19 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести врачи госпитализировали в медицинские учреждения", — указали в полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Следователи предварительно квалифицировали происшествие по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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