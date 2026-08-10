В Николаевской области перевернулся автомобиль с детьми и подростками, 6 пострадавших
Киев • УНН
Вчера вечером на полевой дороге между селами Покровское и Красная Долина перевернулся автомобиль Mitsubishi Lancer. Водитель и пятеро пассажиров, включая несовершеннолетних, госпитализированы с травмами.
В результате опрокидывания автомобиля на Николаевщине на полевой дороге пострадали водитель и пятеро пассажиров, среди них — несовершеннолетние, сообщили в ГУНП области в понедельник, пишет УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 9 августа, около 19:55 на полевой дороге между селами Покровское и Красная Долина Широковской громады.
"Управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, 25-летний мужчина допустил опрокидывание автомобиля. В результате водителя и пятерых пассажиров в возрасте 6, 13, 15, 17 и 19 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести врачи госпитализировали в медицинские учреждения", — указали в полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Следователи предварительно квалифицировали происшествие по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
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