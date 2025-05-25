В Николаеве из-под завалов достали тело женщины: количество жертв возросло

В Николаеве в результате российского обстрела 25 мая стало на одного погибшего больше – из-под завалов достали тело женщины, которую искали еще с утра. Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.

Детали

Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины. Работы по разборке аварийных конструкций продолжаются – заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В то же время глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в результате российского удара погибли два человека.

Трое раненых в стабильно тяжелом состоянии. 13 человек расселены в общежитии – написал чиновник в Telegram.

Справка

Оккупанты в течение последних дней массированно били по городам Украины ракетами и дронами. В результате пострадали такие города, как Киев, Николаев, Чернигов, Купянск, а также населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской областей. Есть погибшие и раненые.

Также мы сообщали, что в Николаевской области зафиксировано 32 сбития российских дронов, но разрушены два этажа пятиэтажки.

Напомним

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на российские обстрелы Украины. Он выложил фото ночного Киева после ударов и призвал к прекращению огня.