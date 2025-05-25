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У Миколаєві з-під завалів дістали тіло жінки: кількість жертв зросла

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Миколаєва 25 травня рятувальники виявили тіло загиблої жінки під завалами. Загалом, через удар окупантів загинуло двоє людей, троє поранені.

У Миколаєві з-під завалів дістали тіло жінки: кількість жертв зросла

У Миколаєві внаслідок російського обстрілу 25 травня стало на одного загиблого більше – з-під завалів дістали тіло жінки, яку шукали ще з ранку. Про це повідомило ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.

Деталі

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Роботи з розбирання аварійних конструкцій тривають

 – заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що внаслідок російського удару загинуло двоє людей.

Троє поранених в стабільно тяжкому стані. 13 людей розселено в гуртожитку

– написав чиновник в Telegram.

Довідка

Окупанти впродовж останніх днів масовано били по містах України ракетами і дронами. В результаті постраждали такі міста, як Київ, Миколаїв, Чернігів, Куп’янськ, а також населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей. Є загиблі і поранені.

Також ми повідомляли, що на Миколаївщині зафіксовано 32 збиття російських дронів, але зруйновано два поверхи п'ятиповерхівки.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на російські обстріли України. Він виклав фото нічного Києва після ударів і закликав до припинення вогню.

Євген Устименко

Євген Устименко

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Кіт Келлогг
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Дніпропетровська область
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