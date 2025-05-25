У Миколаєві з-під завалів дістали тіло жінки: кількість жертв зросла
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Миколаєва 25 травня рятувальники виявили тіло загиблої жінки під завалами. Загалом, через удар окупантів загинуло двоє людей, троє поранені.
У Миколаєві внаслідок російського обстрілу 25 травня стало на одного загиблого більше – з-під завалів дістали тіло жінки, яку шукали ще з ранку. Про це повідомило ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.
Деталі
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Роботи з розбирання аварійних конструкцій тривають
Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що внаслідок російського удару загинуло двоє людей.
Троє поранених в стабільно тяжкому стані. 13 людей розселено в гуртожитку
Довідка
Окупанти впродовж останніх днів масовано били по містах України ракетами і дронами. В результаті постраждали такі міста, як Київ, Миколаїв, Чернігів, Куп’янськ, а також населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей. Є загиблі і поранені.
Також ми повідомляли, що на Миколаївщині зафіксовано 32 збиття російських дронів, але зруйновано два поверхи п'ятиповерхівки.
Нагадаємо
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на російські обстріли України. Він виклав фото нічного Києва після ударів і закликав до припинення вогню.