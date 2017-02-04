В.Медведчук: в ответ на рост тарифов украинцы перестали оплачивать ЖКУ

"Госстат Украины обнародовал данные об оплате населением жилищно-коммунальных услуг в декабре 2016 года. Как и предсказывали все независимые эксперты, в ответ на необоснованный рост тарифов украинцы массово перестали оплачивать услуги ЖКХ. Всего за один месяц ― декабрь ― задолженность по оплате увеличилась на 26% и составила 20,175 млрд грн", - отметил он.

По его словам, Госстат отмечает, что уровень оплаты услуг ЖКХ в декабря 2016 года составил в среднем по стране рекордно низкие 63,8%. "При этом почти половина от общего количества плательщиков ― семьи, получающие «нормальные» счета (то есть с учетом субсидии) и преимущественно эти счета оплачивающие. Декабрьский обвал платежей показал, что большая часть остальных плательщиков (не получающих субсидий) решила завышенные и ничем не обоснованные счета ЖКХ не оплачивать вовсе или же оплачивать частично (за отдельные виды услуг)", - добавил политик.

"В результате на конец декабря, как сообщает Госстат Украины, «задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд грн, за газоснабжение ― 6,4 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий ― 2,4 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод ― 1,5 млрд грн, за вывоз бытовых отходов ― 0,4 млрд грн, за электроэнергию ― 3,3 млрд грн", - сообщил В.Медведчук.

"Необходимо отметить, что уровень оплаты услуг ЖКХ по стране разный ― в зависимости от региона. Лидером протестного игнорирования счетов ЖКХ стала Закарпатская область, где оплачено всего 42,2%. Впрочем, и столица достаточно радикально отреагировала на тарифный беспредел власти ― в декабре 2016 года уровень оплаты коммунальных услуг по Киеву составил 58,5%. Динамика уровня оплаты ЖКХ ― это, пожалуй, самый объективный показатель уровня протестных настроений в украинском обществе. Ведь именно антисоциальная тарифная политика власти стала одной из наиболее болезненных проблем для украинцев", - добавил политик.

Он отметил, что "есть все основания полагать, что тарифные протесты в Украине будут нарастать и могут привести к социальному взрыву". "Во всяком случае спасти коммунальную отрасль от нарастающего кризиса неплатежей может только изменение тарифной политики с отменой прошлогоднего повышения тарифов в два раза при премьерстве Гройсмана. Кстати, стоит напомнить: уже в I квартале 2016 года при существующем уровне тарифов НАК "Нафтогаз Украины" выходил на безубыточность своей деятельности…", - подчеркнул В.Медведчук.