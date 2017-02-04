В.Медведчук: у відповідь на зростання тарифів українці припинили оплачувати ЖКП

“Держстат України оприлюднив дані про оплату населенням житлово-комунальних послуг в грудні 2016 року. Як і передбачали всі незалежні експерти, у відповідь на необґрунтоване зростання тарифів українці масово припинили оплачувати послуги ЖКГ. Всього за один місяць — грудень — заборгованість по оплаті збільшилася на 26% і становила 20,175 млрд грн”, — зазначив він.

З його слів, Держстат відзначає, що рівень оплати послуг ЖКГ в грудні 2016 року склав в середньому по країні рекордно низькі 63,8%. "При цьому майже половина від загальної кількості платників — сім’ї, які отримують “нормальні” рахунки (тобто з урахуванням субсидії) і переважно ці рахунки оплачують. Грудневий обвал платежів показав, що більшість інших платників (які не отримують субсидій) вирішила завищені і нічим не обгрунтовані рахунки ЖКГ не оплачувати зовсім або ж оплачувати частково (за окремі види послуг)", - додав політик.

"У результаті на кінець грудня, як повідомляє Держстат України, “заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 9,4 млрд грн, за газопостачання — 6,4 млрд грн, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій — 2,4 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 1,5 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,4 млрд грн, за електроенергію — 3,3 млрд грн", - повідомив В.Медведчук.

"Необхідно відзначити, що рівень оплати послуг ЖКГ по країні різний — в залежності від регіону. Лідером протестного ігнорування рахунків ЖКГ стала Закарпатська область, де сплачено всього 42,2%. Втім, і столиця досить радикально відреагувала на тарифний свавілля влади — в грудні 2016 року рівень оплати комунальних послуг по Києву склав 58,5%. Динаміка рівня оплати житлово-комунального господарства — це, мабуть, найбільш об’єктивний показник рівня протестних настроїв в українському суспільстві. Адже саме антисоціальна тарифна політика влади стала однією з найбільш болючих проблем для українців", - додав політик.

Він зауважив, що "є всі підстави вважати, що тарифні протести в Україні будуть наростати і можуть привести до соціального вибуху". "У будь-якому випадку врятувати комунальну галузь від кризи неплатежів, яка наростає, може тільки зміна тарифної політики з відміною торішнього підвищення тарифів в два рази за прем’єрства Гройсмана. До речі, варто нагадати: вже в I кварталі 2016 року при існуючому рівні тарифів НАК “Нафтогаз України” виходив на беззбитковість своєї діяльності..." - підкреслив В.Медведчук.