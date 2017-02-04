В.Медведчук: у відповідь на зростання тарифів українці припинили оплачувати ЖКП

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 54047 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 133203 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 135320 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 115318 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 128126 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83247 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91760 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98164 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89308 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 216792 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.8м/с
30%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 33782 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 37814 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 15616 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 15216 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 38057 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 135315 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 216791 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 367732 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 303184 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 411680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 7668 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29380 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26448 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 115314 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31710 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

В.Медведчук: у відповідь на зростання тарифів українці припинили оплачувати ЖКП

Київ • УНН

 • 10254 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Динаміка оплати за ЖКП є найоб'єктивнішим показником протестних настроїв українців. Таку думку у своєму блозі висловив лідер громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

В.Медведчук: у відповідь на зростання тарифів українці припинили оплачувати ЖКП

“Держстат України оприлюднив дані про оплату населенням житлово-комунальних послуг в грудні 2016 року. Як і передбачали всі незалежні експерти, у відповідь на необґрунтоване зростання тарифів українці масово припинили оплачувати послуги ЖКГ. Всього за один місяць — грудень — заборгованість по оплаті збільшилася на 26% і становила 20,175 млрд грн”, — зазначив він.

З його слів, Держстат відзначає, що рівень оплати послуг ЖКГ в грудні 2016 року склав в середньому по країні рекордно низькі 63,8%. "При цьому майже половина від загальної кількості платників — сім’ї, які отримують “нормальні” рахунки (тобто з урахуванням субсидії) і переважно ці рахунки оплачують. Грудневий обвал платежів показав, що більшість інших платників (які не отримують субсидій) вирішила завищені і нічим не обгрунтовані рахунки ЖКГ не оплачувати зовсім або ж оплачувати частково (за окремі види послуг)", - додав політик.

"У результаті на кінець грудня, як повідомляє Держстат України, “заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 9,4 млрд грн, за газопостачання — 6,4 млрд грн, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій — 2,4 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 1,5 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,4 млрд грн, за електроенергію — 3,3 млрд грн", - повідомив В.Медведчук.

"Необхідно відзначити, що рівень оплати послуг ЖКГ по країні різний — в залежності від регіону. Лідером протестного ігнорування рахунків ЖКГ стала Закарпатська область, де сплачено всього 42,2%. Втім, і столиця досить радикально відреагувала на тарифний свавілля влади — в грудні 2016 року рівень оплати комунальних послуг по Києву склав 58,5%. Динаміка рівня оплати житлово-комунального господарства — це, мабуть, найбільш об’єктивний показник рівня протестних настроїв в українському суспільстві. Адже саме антисоціальна тарифна політика влади стала однією з найбільш болючих проблем для українців", - додав політик.

Він зауважив, що "є всі підстави вважати, що тарифні протести в Україні будуть наростати і можуть привести до соціального вибуху". "У будь-якому випадку врятувати комунальну галузь від кризи неплатежів, яка наростає, може тільки зміна тарифної політики з відміною торішнього підвищення тарифів в два рази за прем’єрства Гройсмана. До речі, варто нагадати: вже в I кварталі 2016 року при існуючому рівні тарифів НАК “Нафтогаз України” виходив на беззбитковість своєї діяльності..." - підкреслив В.Медведчук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75