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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Луцке в людей бросили гранату из неизвестного авто

В Луцке в людей бросили гранату из неизвестного авто

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 19:14  •  1913 просмотра

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Неизвестный мужчина бросил гранату из окна автомобиля в людей на улице Ковельской в Луцке, ранив по меньшей мере одну женщину.

В Луцке на улице Ковельской неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату. Об этом сайту новостей Луцка и Волыни "Конкурент" сообщили читатели, передает УНН.

Детали

Как отмечают свидетели, происшествие произошло в районе магазина АТБ, что на улице Ковельской. Неизвестный мужчина просто из окна транспортного средства гранату, которая сдетонировала. Взрыв услышали даже жители соседних домов. Происшествие произошло вечером воскресенья, 7 июля.

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в Луцке. В полицию поступило сообщение о взрыве на ул. Ковельской в Луцке  около 20.50 часов.  В результате этого есть пострадавшие, количество устанавливается. Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали. Все детали - позже", - информируют в полиции Волыни.

На месте работают спасатели и полиция. Как отметили очевидцы, одна женщина получила телесные повреждения.

У украинки, которая направлялась в Венгрию нашли гранату - ГПСУ7 июля 2024, 14:48 • 12843 просмотра

Лилия Подоляк

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