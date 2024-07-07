В Луцке в людей бросили гранату из неизвестного авто
Киев • УНН
Неизвестный мужчина бросил гранату из окна автомобиля в людей на улице Ковельской в Луцке, ранив по меньшей мере одну женщину.
В Луцке на улице Ковельской неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату. Об этом сайту новостей Луцка и Волыни "Конкурент" сообщили читатели, передает УНН.
Детали
Как отмечают свидетели, происшествие произошло в районе магазина АТБ, что на улице Ковельской. Неизвестный мужчина просто из окна транспортного средства гранату, которая сдетонировала. Взрыв услышали даже жители соседних домов. Происшествие произошло вечером воскресенья, 7 июля.
"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в Луцке. В полицию поступило сообщение о взрыве на ул. Ковельской в Луцке около 20.50 часов. В результате этого есть пострадавшие, количество устанавливается. Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали. Все детали - позже", - информируют в полиции Волыни.
На месте работают спасатели и полиция. Как отметили очевидцы, одна женщина получила телесные повреждения.
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