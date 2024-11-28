В Луцке обещают восстановить свет до 20:00: что известно о ситуации в городе

Городской голова Луцка Игорь Полищук рассказал, что электроснабжение в городе планируется восстановить в 20:00, хотя "нет гарантии, что электричество появится ровно в 20:00", потому что ситуация остается сложной из-за повреждений в сетях. Об этом он сказал в своем обращении, передает УНН.

"Относительно электроснабжения. Есть предварительная информация от энергетиков, что электроснабжение будет восстановлено в 20:00. Однако, я рекомендую осторожно воспринимать эту информацию, потому что нет гарантии, что ровно в 20:00 появится электроэнергия. Это может быть позже", - отметил Полищук.

Относительно коммунальных услуг, городской голова сообщил, что все котельные предприятия "Луцктепло" работают. Некоторые котельные запитаны от привычного электроснабжения, другие-на дизель-генераторах. Батареи не холодные, и температура в квартирах должна быть от +16 до +18 градусов.

Также Полищук проинформировал, что предприятие "Луцкводоканал" перешло на дизель-генераторы. Водоснабжение работает, водоотведение тоже, однако у жильцов, живущих выше 4-5 этажей, может быть понижено давление воды. Городской голова порекомендовал жителям обращаться к соседям или использовать общие точки доступа воды в подвальных помещениях.

В транспорте города уже восстановлено движение 15 троллейбусов на маршрутах 1, 2, 3, 4, 4а, 5 и 12.

"Движение на других маршрутах будет восстановлено после подключения электроснабжения", - сообщил Полищук.

Также после ракетных обстрелов в Луцке были развернуты пункты несокрушимости, где можно найти обогрев, зарядить гаджеты и получить питьевую воду.

"Пункты доступны для всех, хотя их использование было ограниченным", — заключил он.

Полищук поблагодарил всех, кто работал над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, в частности коммунальщиков и работников ГСЧС.

Напомним

В Волынской области в результате ракетного удара по критической инфраструктуре повреждены хозяйственные постройки. 215 тысяч абонентов были без электроснабжения.