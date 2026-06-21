В Кремле заявили, что не ожидают реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкаре, и продолжают ориентироваться на достижение собственных целей в войне. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

По словам Ушакова, позиция Москвы якобы остается неизменной и соответствует принципам, которые российская сторона озвучивала ранее.

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Он также утверждает, что Россия продолжает соблюдать договоренности, достигнутые в Анкаре, тогда как другая сторона, по его словам, якобы не выполнила свою часть обязательств.

Ушаков связал ситуацию вокруг договоренностей с саммитом G7, заявив, что участники встречи якобы пытались убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей с Россией.

На данный момент одна сторона по-прежнему придерживается тех договоренностей, которые были обсуждены в Анкаре, а другая сторона, судя по всему, о чем уже можно сказать сейчас, оказалась не совсем способной пройти свою часть пути