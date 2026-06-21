В Кремле заявили, что не рассчитывают на выполнение договоренностей Анкориджа и ждут «победы»
Киев • УНН
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не ожидает реализации договоренностей из Анкориджа, а ориентируется на собственные цели в войне. Он обвинил партнеров США в попытках повлиять на Трампа во время саммита G7.
В Кремле заявили, что не ожидают реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкаре, и продолжают ориентироваться на достижение собственных целей в войне. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам Ушакова, позиция Москвы якобы остается неизменной и соответствует принципам, которые российская сторона озвучивала ранее.
Мы не ждем выполнения этих договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей
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Он также утверждает, что Россия продолжает соблюдать договоренности, достигнутые в Анкаре, тогда как другая сторона, по его словам, якобы не выполнила свою часть обязательств.
В Кремле обвинили партнеров США в попытках повлиять на Трампа
Ушаков связал ситуацию вокруг договоренностей с саммитом G7, заявив, что участники встречи якобы пытались убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей с Россией.
На данный момент одна сторона по-прежнему придерживается тех договоренностей, которые были обсуждены в Анкаре, а другая сторона, судя по всему, о чем уже можно сказать сейчас, оказалась не совсем способной пройти свою часть пути
Кроме того, помощник Путина заявил, что во время саммита G7 Трампа якобы "накачивали вредными идеями" по украинскому вопросу.
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