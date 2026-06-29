В Киеве ограничили движение грузовиков свыше 24 тонн из-за жары
Киев • УНН
В Киеве с 29 июня ввели запрет на движение грузовиков массой свыше 24 тонн при температуре +28°C. Водителям советуют пережидать жару на стоянках.
В понедельник, 29 июня, в Киеве ввели ограничения движения грузового транспорта для сохранения дорожного покрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Украины.
Детали
Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Также грузовым автомобилям запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и выше по Цельсию.
Правоохранители советуют водителям грузовиков переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Напомним
На дорогах государственного значения в Украине в период повышения температуры воздуха ввели сезонные ограничения движения для крупногабаритного транспорта.