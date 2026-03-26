В Киеве локализован масштабный пожар в Голосеевском районе - ГСЧС показала кадры
Киев • УНН
Спасатели локализовали масштабный пожар в Голосеевском районе столицы, однако работы по его полной ликвидации еще продолжаются. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
Детали
Сейчас подразделения ГСЧС продолжают работать на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать возгорание и предотвратить повторное распространение огня.
Напомним
В Киеве на Набережной-Корчеватой произошло возгорание мусора на площади около 300 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены пожарные подразделения и дополнительная техника.