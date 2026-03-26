Масштабна пожежа на Набережній-Корчуватській у Києві охопила сотні квадратних метрів сміття
Київ • УНН
У Києві на безводній ділянці горять сотні метрів сміття. Рятувальники залучили додаткові цистерни для підвозу води, інформація про жертв відсутня.
У Києві на Набережній-Корчуватській сталося загоряння сміття на площі близько 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучені пожежні підрозділи та додаткова техніка. Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров журналістці УНН.
Деталі
"Станом на зараз рятувальники працюють на Набережній-Корчуватській. Там загоряння сміття на приблизній площі у 300 квадратних метрів. Станом на зараз, там працюють дві пожежні цистерни, також, залучені додаткові для підвозу води, тому що це безводна ділянка, тому працюють станом на зараз рятувальники, сподіваємося, без постраждалих" – каже речник
Нагадаємо
У районі Столичного шосе столиці сталася пожежа. Над місцем події підіймаються клуби чорного диму.
