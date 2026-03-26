Масштабный пожар на Набережной-Корчеватской в Киеве охватил сотни квадратных метров мусора
Киев • УНН
В Киеве на безводном участке горят сотни метров мусора. Спасатели привлекли дополнительные цистерны для подвоза воды, информация о жертвах отсутствует.
В Киеве на Набережной-Корчеватской произошло возгорание мусора на площади около 300 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены пожарные подразделения и дополнительная техника. Об этом сообщил спикер ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров журналистке УНН.
Подробности
"По состоянию на сейчас спасатели работают на Набережной-Корчеватской. Там возгорание мусора на приблизительной площади в 300 квадратных метров. По состоянию на сейчас, там работают две пожарные цистерны, также, привлечены дополнительные для подвоза воды, потому что это безводный участок, поэтому работают по состоянию на сейчас спасатели, надеемся, без пострадавших" – говорит спикер
Напомним
В районе Столичного шоссе столицы произошел пожар. Над местом происшествия поднимаются клубы черного дыма.
