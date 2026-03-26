У Києві локалізували масштабну пожежу в Голосіївському районі - ДСНС показала кадри
Рятувальники локалізували займання сміття площею 2000 квадратних метрів на Набережній-Корчуватській. Роботи з повної ліквідації вогню наразі тривають.
Рятувальники локалізували масштабну пожежу в Голосіївському районі столиці, однак роботи з її повної ліквідації ще тривають. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
Рятувальники локалізували пожежу в Голосіївському районі Києва. Ліквідація на загальній площі 2000 кв. м триває
Наразі підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці події, щоб повністю ліквідувати займання та запобігти повторному поширенню вогню.
У Києві на Набережній-Корчуватській сталося загоряння сміття на площі близько 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучені пожежні підрозділи та додаткова техніка.