В Хмельницкой области Украины слышны взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  103527 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  111884 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  111328 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  111998 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  100440 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103639 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  102350 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125039 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120158 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118480 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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4 российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома "оленья"

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Публикации

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28 мая 2024, 07:13  •  193078 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  191088 просмотра

В Хмельницкой области Украины слышны взрывы

Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины.

Война •   •  4893 просмотра
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы

Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали

Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре одного из районов города Харькова, количество жертв до сих пор уточняется.

Общество •   •  4876 просмотра
Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали

Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций

Министр энергетики Украины обсудил с послом Турции сложную ситуацию в Украинской энергетической системе, вызванную российскими атаками, и сотрудничество с целью увеличения мощностей по производству электроэнергии, в том числе с помощью мобильных электростанций и распределенной генерации, чтобы пережить следующую зиму.

Война •   •  5527 просмотра
Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций

В Харькове слышны взрывы

По словам председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Харькове раздаются взрывы, поэтому жителям было рекомендовано скрыться.

Общество •   •  5499 просмотра
В Харькове слышны взрывы

Войска рф продвинулись в районе Нетайлово и Андреевки-DeepState

Согласно отчету Deep State, войска врага продвинулись в районе населенных пунктов Нетайлово и Андреевка.

Война •   •  5883 просмотра
Войска рф продвинулись в районе Нетайлово и Андреевки-DeepState

Сотрудник правоохранительных органов подозревается в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"

Сотрудника правоохранительных органов из Черновицкой области заподозрили в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"за 2000 долларов.

Общество •   •  5806 просмотра
Сотрудник правоохранительных органов подозревается в организации незаконного пересечения границы "уклонистов"

В городе Днепр произошли взрывы

Взрывы прогремели в Днепре.

Общество •   •  8821 просмотра
В городе Днепр произошли взрывы

Раздаются взрывы в захваченной Керчи

Сообщается о взрывах в оккупированном рф городе Керчь.

Война •   •  9427 просмотра
Раздаются взрывы в захваченной Керчи

4 российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома "оленья"

По данным ПС, четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома "оленья".

Война •   •  10703 просмотра
4 российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома "оленья"

Вчера с начала суток рф нанесла 4 ракетные атаки, 43 авиаудара и использовала 364 беспилотника против Украины

Оккупанты выпустили 4 ракеты, нанесли 43 авиаудара и использовали 364 беспилотника-камикадзе против Украины.

Война •   •  10329 просмотра
Вчера с начала суток рф нанесла 4 ракетные атаки, 43 авиаудара и использовала 364 беспилотника против Украины