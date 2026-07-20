В Харьковской области 4-летний мальчик упал в дворовый колодец, его госпитализировали
Киев • УНН
В городе Валки 4-летний ребенок упал в дворовый колодец. Спасатели извлекли мальчика и передали медикам, его госпитализировали с переохлаждением и ушибами.
В Харьковской области 4-летний мальчик упал в дворовый колодец, ребенка с переохлаждением и ушибами госпитализировали в больницу, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Инцидент произошел в городе Валки Богодуховского района - 4-летний мальчик упал в дворовый колодец.
С помощью спасательной веревки и специального снаряжения они спасли мальчика и передали его медикам. Ребенка с переохлаждением и ушибами госпитализировали в больницу.
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