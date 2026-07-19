Трехлетний мальчик погиб после падения с окна пятого этажа в Харькове
Киев • УНН
В Харькове трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб от травм. Мать и семилетний сын были дома, открыто уголовное производство.
В Харькове трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб от полученных травм, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
Сегодня в полицию поступило сообщение о падении мальчика из окна пятого этажа многоквартирного дома в Салтовском районе города. От полученных травм ребенок погиб.
На момент трагедии в квартире находились 29-летняя мать ребенка и ее 7-летний сын.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.
В Киевской области женщина выпала из окна четвертого этажа - полиция проводит проверку20.06.26, 15:33 • 3066 просмотров