В Харькове возросло число раненых, есть погибший в области из-за российских ударов
Киев • УНН
В Харькове из-за утренних обстрелов пострадали шесть человек. В области в результате атаки дрона на ферму один человек погиб и еще один получил ранения.
Количество пострадавших в результате утренних ударов рф по Харькову увеличилось до 6, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Из-за вражеского обстрела Харькова за помощью медиков обратились 6 человек
По его словам, четверо пострадавших – мужчины 18, 66, 68 лет и женщина 58 лет – получили взрывные травмы и ранения стеклом. Их состояние – средней тяжести, в госпитализации нуждались три человека. Еще два человека – 53-летний мужчина и 75-летняя женщина – перенесли острую реакцию на стресс и получили медицинскую помощь на месте.
После этого Синегубов сообщил еще об одном вражеском ударе дроном по Харькову - по Основянскому району. Предварительно, произошло возгорание обломков дрона.
Он также сообщил, что в области оккупанты обстреляли село Рокитное Нововодолажской громады. "В результате атаки российских БпЛА один человек погиб, еще один – пострадал. Попадание зафиксировали на территории фермы. Предварительно, в селе горит частный дом, сено и хозяйственная постройка", - отметил Синегубов.
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