В Харькове возросло число раненых, есть погибший в области из-за российских ударов

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После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел

Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"

США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио

В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревог

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Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска

Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico

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Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"

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В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии

США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT