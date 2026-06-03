Утренняя атака рф дронами на Харьков привела к пожару и ранениям 4 человек
Киев • УНН
В среду утром враг атаковал Харьков дронами, в результате чего пострадали четыре человека. Повреждены ангар и автомобили в двух районах города.
россия продолжила атаковать Харьков сегодня утром, известно о 4 пострадавших, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
Количество пострадавших в Харькове возросло до 4 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Также продолжается ликвидация последствий атаки
Ранее сегодня он сообщил об атаке дронов на город, в частности в Холодногорском и Основянском районах.
"На месте вспыхнул пожар. Поврежден ангар, 2 автомобиля", - указывал глава ОВА.
Дополнение
За минувшие сутки, по данным Синегубова, в Харьковской области вражеским ударам подверглись Харьков, который враг атаковал ракетой и БпЛА, и 19 населенных пунктов, в результате обстрелов пострадали 11 человек, в том числе 3 в облцентре и 3 в Лозовой. В Лозовой, по данным областной прокуратуры, в результате атаки повреждены футбольное поле, раздевалки и служебное здание спортивного комплекса.