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В Калифорнии на акции против Д.Трамп произошли столкновения

В Калифорнии на акции против Д.Трамп произошли столкновения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Калифорнии в Беркли произошли столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа, пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции Байрона Уайта, передает УНН.

Также были задержаны 14 человек. Как отмечается, столкновения произошли на акции, участники которой требовали публикации налоговой декларации Д.Трамп.

Отмечается, что некоторые протестующие бросали в оппонентов предметы. По словам Б.Уайта, в "какой-то момент в толпу протестующих был брошен фейерверк".

Напомним, в США с момента инаугурации Д.Трамп 20 января в разных городах страны проходили акции протеста, было связано с недовольством участников политикой нового американского президента. В январе в Вашингтоне прошел "женский марш" - массовая акция, в которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек.

It's #TaxDay . But for thousands around the country, it's also #TaxMarch - citizens calling on @realDonaldTrump to show his taxes. @MSNBC pic.twitter.com/gjfeKqtCOF

- Morgan Radford (@MorganRadford) 15 апреля 2017 г.

#Denver #TaxMarch gathering underway @DenverChannel pic.twitter.com/Nezzq1aWhk

- Jason Gruenauer (@JGonTV) 15 апреля 2017 г.

Rather than "Hey hey, ho ho," anti- @realDonaldTrump protesters open w "No more secrets, no more lies" chant at West Palm Beach #TaxMarch pic.twitter.com/ZfGZ3Onyk2

- George Bennett (@gbennettpost) 15 апреля 2017 г.

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