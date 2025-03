В Калифорнии на акции против Д.Трамп произошли столкновения

Также были задержаны 14 человек. Как отмечается, столкновения произошли на акции, участники которой требовали публикации налоговой декларации Д.Трамп.

Отмечается, что некоторые протестующие бросали в оппонентов предметы. По словам Б.Уайта, в "какой-то момент в толпу протестующих был брошен фейерверк".

Напомним, в США с момента инаугурации Д.Трамп 20 января в разных городах страны проходили акции протеста, было связано с недовольством участников политикой нового американского президента. В январе в Вашингтоне прошел "женский марш" - массовая акция, в которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек.

It's #TaxDay . But for thousands around the country, it's also #TaxMarch - citizens calling on @realDonaldTrump to show his taxes. @MSNBC pic.twitter.com/gjfeKqtCOF

- Morgan Radford (@MorganRadford) 15 апреля 2017 г.

#Denver #TaxMarch gathering underway @DenverChannel pic.twitter.com/Nezzq1aWhk

- Jason Gruenauer (@JGonTV) 15 апреля 2017 г.

Rather than "Hey hey, ho ho," anti- @realDonaldTrump protesters open w "No more secrets, no more lies" chant at West Palm Beach #TaxMarch pic.twitter.com/ZfGZ3Onyk2

- George Bennett (@gbennettpost) 15 апреля 2017 г.