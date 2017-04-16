В Каліфорнії на акції проти Д.Трампа відбулися зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Каліфорнії в Берклі відбулися зіткнення між прихильниками і противниками президента США Дональда Трампа, постраждали кілька людей. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника місцевої поліції Байрона Уайта, передає УНН.
Також були затримані 14 осіб. Як зазначається, зіткнення відбулися на акції, учасники якої вимагали публікації податкової декларації Д.Трампа.
Відзначається, що деякі протестуючі кидали в опонентів предмети. За словами Б.Уайта, в “певний момент в натовп протестуючих був кинутий феєрверк”.
Нагадаємо, в США з моменту інавгурації Д.Трампа 20 січня у різних містах країни проходили акції протесту, що було пов’язано з невдоволенням учасників політикою нового американського президента. У січні у Вашингтоні пройшов “жіночий марш” — масова акція, на якій зібралося, за різними оцінками, до півмільйона осіб.
It's #TaxDay. But for thousands around the country, it's also #TaxMarch - citizens calling on @realDonaldTrump to show his taxes. @MSNBC pic.twitter.com/gjfeKqtCOF— Morgan Radford (@MorganRadford) 15 апреля 2017 г.
#Denver #TaxMarch gathering underway @DenverChannel pic.twitter.com/Nezzq1aWhk— Jason Gruenauer (@JGonTV) 15 апреля 2017 г.
Rather than "Hey hey, ho ho," anti-@realDonaldTrump protesters open w "No more secrets, no more lies" chant at West Palm Beach #TaxMarch pic.twitter.com/ZfGZ3Onyk2— George Bennett (@gbennettpost) 15 апреля 2017 г.