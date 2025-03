В Каліфорнії на акції проти Д.Трампа відбулися зіткнення

Також були затримані 14 осіб. Як зазначається, зіткнення відбулися на акції, учасники якої вимагали публікації податкової декларації Д.Трампа.

Відзначається, що деякі протестуючі кидали в опонентів предмети. За словами Б.Уайта, в “певний момент в натовп протестуючих був кинутий феєрверк”.

Нагадаємо, в США з моменту інавгурації Д.Трампа 20 січня у різних містах країни проходили акції протесту, що було пов’язано з невдоволенням учасників політикою нового американського президента. У січні у Вашингтоні пройшов “жіночий марш” — масова акція, на якій зібралося, за різними оцінками, до півмільйона осіб.

It's #TaxDay. But for thousands around the country, it's also #TaxMarch - citizens calling on @realDonaldTrump to show his taxes. @MSNBC pic.twitter.com/gjfeKqtCOF

— Morgan Radford (@MorganRadford) 15 апреля 2017 г.

#Denver #TaxMarch gathering underway @DenverChannel pic.twitter.com/Nezzq1aWhk

— Jason Gruenauer (@JGonTV) 15 апреля 2017 г.

Rather than "Hey hey, ho ho," anti-@realDonaldTrump protesters open w "No more secrets, no more lies" chant at West Palm Beach #TaxMarch pic.twitter.com/ZfGZ3Onyk2

— George Bennett (@gbennettpost) 15 апреля 2017 г.