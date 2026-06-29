В Испании призвали ЕС отложить запрет на российский газ из-за риска зависимости от США

Руководитель одного из крупнейших европейских хабов по сжиженному природному газу призвал Европейский Союз отложить запланированный на 2027 год запрет на импорт российского СПГ, предупредив о риске чрезмерной зависимости от поставок из США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Руководитель порта Бильбао Иван Хименес заявил, что ЕС должен постепенно сокращать закупки российского газа, но не отказываться от него резко.

Это невозможно сделать в одночасье – подчеркнул он.

По словам Хименеса, сейчас не лучшее время для полного отказа от российского СПГ, так как это может создать серьезные риски для энергетической безопасности Европейского Союза.

Испания настаивает на соблюдении графика отказа

В то же время министр энергетики Испании Сара Аагесен Муньос заявила, что Европа должна реализовать запрет в соответствии с утвержденным графиком. По ее словам, нынешнее увеличение импорта российского газа является временным и связано с нестабильной ситуацией на мировом энергетическом рынке.

Мы считаем, что это возможно, и с 1 января Европа должна полностью отказаться от российского газа – сказала министр.

По данным издания, в мае почти 28% поставок газа в Испанию поступало из России, что на 58,5% больше, чем годом ранее. В то же время запрет ЕС предусматривает прекращение импорта российского СПГ по новым контрактам с 1 января 2027 года, а также поэтапный отказ от трубопроводного газа до сентября 2027 года.

ЕС в мае увеличил закупки российского СПГ, несмотря на ограничения - CREA