ЕС в мае увеличил закупки российского СПГ, несмотря на ограничения - CREA

Европейский Союз в мае 2026 года оставался среди пяти крупнейших покупателей российского ископаемого топлива и, несмотря на действующие ограничения, увеличил импорт сжиженного природного газа из РФ. Об этом говорится в ежемесячном анализе Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), пишет УНН.

Детали

По данным CREA, в мае ЕС был четвертым крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива.

ЕС в мае был четвертым по величине покупателем российского ископаемого топлива, обеспечив России почти 12% (2,3 млрд евро) ее экспортных доходов от пяти крупнейших импортеров - говорится в исследовании.

Крупнейшим покупателем российской нефти и газа среди европейских стран в мае стала Венгрия. Она импортировала российские энергоносители на 674 млн евро.

Второе место заняла Словакия, которая обеспечила РФ 497 млн евро. Ее импорт состоял из трубопроводного газа на 121 млн евро и сырой нефти на 376 млн евро.

В CREA отмечают, что Венгрия и Словакия с 23 апреля получают российскую нефть через трубопровод "Дружба", который проходит по территории Украины.

Третьим крупнейшим покупателем российского топлива среди стран ЕС стала Испания. Она импортировала из России только сжиженный природный газ.

В то же время аналитики обратили внимание, что в мае 2026 года Евросоюз увеличил импорт российского СПГ на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это произошло уже после того, как 25 апреля 2026 года вступил в силу запрет ЕС на закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам.

По данным CREA, рост импорта был прежде всего связан с действиями Испании, которая вдвое увеличила закупки сжиженного газа из России.

Там отмечают, что в мае 2026 года ЕС увеличил импорт российского СПГ на 4% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как 25 апреля 2026 года вступил в силу запрет ЕС на закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам. Увеличение было обусловлено прежде всего тем, что Испания удвоила импорт из России.

Аналитики подчеркивают, что ситуация с российским СПГ демонстрирует необходимость усилить контроль за выполнением ограничений, чтобы страны ЕС не продолжали финансировать российский энергетический сектор через старые контракты.

Напомним

Турция и российский "Газпром" в начале июня 2026 года начали переговоры о продлении поставок газа после 2026 года. Стороны обсуждают объемы и сроки новых контрактов.