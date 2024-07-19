В Киевской области, в Ирпене, впервые в Украине создали дом с помощью 3D-принтера. В нем будет жить семья погибшего украинского военного. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, российские оккупанты разрушили дом семьи военного Ярослава Березова во время оккупации города в 2022 году. А сам герой погиб в боях за Бахмут в том же году.

Министр рассказал, что новое жилье для семьи защитника построили с помощью 3D-принтера от украинского стартапа 3D UTU. Дом площадью 130 м² возвели всего за 58 моточасов, а это примерно 2 суток работы принтера.

В Украине запустили Единую ветеранскую линию для поддержки военных и их семей

Уже вчера, 18 июля, жена и дети погибшего героя бесплатно получили ключи от квартиры.

Такое строительство - это не только о скорости и экономичности. Эта технология также дает возможность возводить энергоэффективные и более экологичные дома. Это делает ее еще более актуальной для Украины, которая стремится к устойчивому развитию после войны - подчеркивает Федоров.

Напомним

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что Киевская область в этом году получит 700 млн грн субвенции из госбюджета на приобретение жилья для ветеранов и членов их семей. Денежную компенсацию на Киевщине смогут получить 300 ветеранов и их семьи.