В.Гройсман заявил, что не собирается содержать безработных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что задачей правительства является трудоустройство людей, а не выплата государственной помощи. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Я не собираюсь содержать службу занятости, безработных. Я собираюсь дать людям работу", - отметил он.
Глава правительства также грозит увольнениями тем, кто будет мешать изменениям.
"Я их разгоню", - отметил он.