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12 марта, 19:49 • 107457 просмотра

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12 марта, 15:33 • 139558 просмотра

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Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 117207 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 08:46 • 115547 просмотра

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140554 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144758 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В.Гройсман заявил, что не собирается содержать безработных

В.Гройсман заявил, что не собирается содержать безработных

Киев • УНН

 • 19303 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что задачей правительства является трудоустройство людей, а не выплата государственной помощи. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я не собираюсь содержать службу занятости, безработных. Я собираюсь дать людям работу", - отметил он.

Глава правительства также грозит увольнениями тем, кто будет мешать изменениям.

"Я их разгоню", - отметил он.

Украинские Национальные Новости

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